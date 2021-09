Andrea Segre apre la giornata degli autori con "Welcome Venice"

Ci siamo, la 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è iniziata.

Direttamente dalla Hollywood Celebrities Lounge del Lido ecco Rosaria Renna intervistare Andrea Segre che questa sera apre la Giornata degli Autori con Welcome Venice, il racconto di tre fratelli alle prese con i cambiamenti di Venezia tra tradizione e turismo.

“Spero che sia anche una bella festa – racconta Segre ai microfoni di Radio Monte Carlo – con questo film siamo entrati nel cuore di Venezia perché è ambientato sull’isola di Giudecca, la parte meno conosciuta di Venezia. Il film è nato proprio lì insieme alle persone del luogo e ai pescatori che ci hanno insegnato a capire che cos’è la pesca delle moeche, concetto intorno al quale ruota tutto il film”.

“Le moeche infatti – ci racconta Segre - sono i tipici granchi veneziani e all’interno del film assumono un significato simbolico forte perché si possono mangiare solo quando fanno la muta, cioè in piena trasformazione.”

E dopo l'intervista con il regista, a Venezia abbiamo scoperto anche un’altra anteprima: il nuovo Lexus NX, che amplia la visione dell’elettrificazione di Lexus rappresentata dalla continua evoluzione del brand nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualità ed eccellenza dei dettagli partendo dalla costante filosofia di Lexus di porre l’uomo al centro.

Nuovi motori, multimedia e connettività di ultima generazione e l’uso di tecnologie avanzate per garantire i più alti livelli di performance, sicurezza e comfort.

L'esperienza al volante diventa ancora più straordinaria e connessa, per regalarvi sensazioni che portano il piacere di guida a vette molto difficili da raggiungere e impossibili da spiegare a parole.

Bisogna essere pronti a sentirle.

Seguite il nostro racconto della Mostra di Venezia edizione 78 on air tutte le mattine in Due Come Noi e on line!