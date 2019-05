Radio Monte Carlo La Bella Italia è un ricco magazine dedicato all'informazione, condotto con lo stile sobrio ed elegante che distingue Radio Monte Carlo. Un approfondimento efficace sui principali eventi della settimana, con particolare riguardo verso le tante realtà del territorio italiano. Completa il programma la segnalazione accurata dei migliori eventi in programma nel weekend, dall'arte al teatro, dagli spettacoli alle manifestazioni eno-gastronomiche.

Durante ogni puntata alle 8.30 appuntamento con un ospite speciale: il Sindaco di una grande città o di un borgo storico, invitato a raccontare i “Tre buoni motivi per visitare il comune che amministra”. Alle 9:30 approfondimento dedicato ai patrimoni di arte e bellezza del FAI (Fondo Ambiente Italiano), per scoprire i meravigliosi tesori per cui l'Italia è famosa nel mondo.