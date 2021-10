"L’arte dovrebbe essere uno strumento che guarisce la nostra solitudine"

Alla 16ma Festa del Cinema di Roma è stato presentato Crazy for Football – Matti per il Calcio, un film basato su una storia vera che racconta la sfida di questo medico – interpretato da Sergio Castellitto – che dedica la sua vita al reinserimento sociale dei suoi pazienti.

“Il mondo della psiche in generale, al di là del disagio o non disagio, mi ha sempre colpito anche perché “la psiche” è un fondamento del nostro mestiere di attori. Noi in realtà lavoriamo su quello, sull’immaginazione, sulla fantasia, sugli incubi, sui conflitti, sui desideri, sui segreti…”.

“Di questo personaggio mi è piaciuta in particolare la sua imperfezione – ci racconta Castellitto - non mi piacciono i personaggi icone, mi piace l’imperfezione di questo psichiatra che fa bene il suo mestiere e che insegue un sogno che a molti appare ridicolo. Un uomo che probabilmente nella vita non è stato neanche un padre eccellente o un marito attento, ma queste imperfezioni sono la sua natura e non gli impediscono di essere invece molto speciale e sensibile al dolore degli altri.”

