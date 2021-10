Al Festival del Cinema di Roma Claudia Gerini in una interpretazione che fa la differenza

Claudia Gerini, strepitosa protagonista di Mancino Naturale di Salvatore Allocca, film presentato in Concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, si racconta ai nostri microfoni.

“Che mamma sei in questo film?”

“Guarda già già all’inizio vediamo Isabella, una mamma che litiga sugli spalti sia con gli altri genitori che con l’allenatore… è una mamma un po’ molesta, un po’ invasiva e prepotente, ma fa tutto per l’amore di suo figlio, per un riscatto sociale. Lei vive nelle case popolari e fa fatica ad arrivare a fine mese. Sogna una vita più agiata, una villa con la piscina, aspira al sogno del calciatore …. Ma il problema è che questa mamma ripone tutte le responsabilità sul figlio, che comunque è ancora piccolo, è questo pesa.”

Isabella, accecata dal desiderio di successo del figlio, cade preda dei personaggi senza scrupoli che serpeggiano nel mondo del calcio giovanile. In aggiunta, deve fare i conti con i problemi della vita quotidiana di una madre single, e con un fantasma del suo passato con il quale ancora non ha fatto pace.

Mancino Naturale è una commedia romantica sullo sport giovanile, una storia già vista ma con una protagonista che gli da un sapore tutto nuovo perchè Claudia Gerini sa fare la differenza.

