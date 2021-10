"E’ commovente rivedere le sale cinematografiche piene, le emozioni vissute insieme sono più grandi."

Un attore italiano protagonista di una produzione internazionale: Pierfrancesco Favino ci riempie di orgoglio e ci confessa che è la prima volta che interpreta un personaggio romantico.

“Sono felice di questo bellissimo ruolo e sono stato molto sorpreso positivamente dal modo che ha avuto Amanda Sthers, autrice e regista della sceneggiatura, nel descrivere questo “uomo”. Mi ha stupito il modo che ha utilizzato nel raccontarlo, ha capito la sua sensibilità senza mai giudicarlo…”

Promises racconta il percorso di vita di Alexander, dai suoi ricordi d’infanzia fino alla morte di Laura, il suo amore di sempre. È un mix di nostalgia, rimpianti e promesse mai mantenute. Il film è tratto dall'omonimo libro della stessa regista.

Ascoltate l’intervista e continuate a seguire il nostro racconto on air su Radio Monte Carlo e on line con Lexus, auto ufficiale per il secondo anno consecutivo della 16ma Festa del Cinema di Roma.