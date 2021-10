Torna sul grande schermo “La Famiglia Addams” in uno straordinario film di animazione

Intervistati dalla nostra Rosaria Renna ed esilaranti come sempre, con Pino Insegno e Virginia Raffaele non si può che ridere e sorridere.

Saranno loro a dare voce a Gomez e Morticia Addams, i mitici personaggi della famiglia più dark che sia mai esistita.

Diretta da Greg Tiernan e Conrad Vernon, la pellicola di animazione sarà al cinema il 28 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

Ascoltate l’intervista e continuate a seguire il nostro racconto on air su Radio Monte Carlo e on line con Lexus, auto ufficiale per il secondo anno consecutivo della 16ma Festa del Cinema di Roma.