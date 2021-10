Alla Festa del Cinema di Roma l’ultimo film con Gigi Proietti “Io sono Babbo Natale”

“Io sono Babbo Natale” è il film di Natale di quest’anno per eccellenza, una favola per la famiglia caratterizzato dalla tagliente ironia di Marco Giallini e Gigi Proietti, protagonisti del film.

Un’ironia innata che caratterizza da sempre i due attori e che ben si amalgama nel film.

Il film, scritto e diretto da Edoardo Falcone, è stato presentato come evento di pre-apertura della 16ma Festa del Cinema di Roma ed è in uscita nelle sale il 3 novembre, primo anniversario della scomparsa del mattatore romano avvenuta il 2 novembre 2020.

La nostra Rosaria Renna ha incontrato il pluripremiato regista:

“Gigi è proprio dentro al mio cuore, come attore e come persona… meraviglioso, disponibile, professionale, entusiasta della vita e del suo lavoro. Quando Gigi ha accettato questo ruolo mi ha fatto un regalo grandissimo proprio perché ho scritto di questo personaggio pensando a lui.”

