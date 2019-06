60" ALLE 6, IL PUNTO DI CLAUDIO BRACHINO/ 20-06-2019

Nel 2018 il numero di persone in fuga da guerre e persecuzioni ha superato i 70 milioni, il livello più alto registrato dall'Unhcr in 70 anni. I dati diffusi dall'Alto Patronato per i Rifugiati impongono una riflessione