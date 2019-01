Lo stagista inaspettato: tutte le curiosità sul film

"Lo stagista inaspettato" è un film che ha conquistato anche Quentin Tarantino. Pur essendo una commedia brillante, infatti, la pellicola è piaciuta tanto al celebre regista da fargli dichiarare che avrebbe meritato l'Oscar.

La storia racconta di una giovane manager iper-indaffarata (Anne Hathaway) nel suo desiderio di essere una madre e una lavoratrice perfetta, e di un pensionato (Robert De Niro) che non si rassegna a una vita di riposo e desidera mettersi ancora in gioco, accettando una posizione da stagista in una dinamica e giovane azienda di moda. Inutile dire che le sue capacità saranno apprezzate da tutti i colleghi, dimostrando come "l'esperienza non invecchia mai" (claim del film).

"Lo stagista inaspettato" rivela un'incredibile alchimia tra De Niro e la Hathaway, ed è incredibile pensare che i due attori non furono la prima scelta.

La regista Nancy Meyers ("Quello che le donne vogliono", "L'amore non va in vacanza", "Tutto può succedere", "E' complicato") aveva infatti pensato a Michael Caine e Tina Fey. La Fey era già impegnata e fu chiamata Reese Whiterspoon, ugualmente occupata con altri film. Si pensò allora a Anne Hathaway. Anche Michael Caine aveva altri impegni lavorativi, così la scelta cadde su Robert De Niro.

Ottima scelta, visto che la coppia sul set ha funzionato alla perfezione e il film ha incassato quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel film recita anche la figlia adottiva di De Niro, la 51enne Drena De Niro, che è già apparsa con il padre in "Colpevole d’omicidio".

Nel film, il personaggio di de Niro afferma di conoscere Beyoncé, ma di non aver mai sentito nominare Jay - Z. Si tratta di un riferimento alla lite tra De Niro e Jay - Z nel 2012.

"Lo stagista inaspettato" ricorda in certi momenti "Il Diavolo veste Prada", che rese celebre Anne Hathaway. Identico il set (il mondo della moda a New York), il riferimento agli stagisti (la Hathaway era infatti in quella pellicola una stagista) e perfino la citazione di Harry Potter. Infatti, ne "Lo stagista inaspettato", il protagonista cita "Harry Potter" tra i suoi libri preferiti. ne "Il Diavolo veste Prada" Anne Hathaway deve procurarsi l'ultimo libro di Harry Potter prima che sia venduto nelle librerie, per accontentare i terribili figli della sua boss.