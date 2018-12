Tom Hanks diventa Geppetto nel nuovo film dedicato a Pinocchio

Vedremo Tom Hanks sul grande schermo nei panni di Geppetto, il papà di Pinocchio? Pare proprio di sì. A dare la notizia è stato il celebre magazine specializzato Variety.

Secondo il magazine, il nome di Tom Hanks sarebbe quello già circolato a Hollywood per interpretare il falegname, "papà" del burattino più famoso del mondo. Il film, targato Disney, come già il cartoon del 1940, è un live action. Regista dovrebbe essere Paul King, già all'opera in "Paddington" e "Paddington 2".

E' un periodo fitto di impegni per Tom Hanks, che torna a doppiare il cowboy Woody nel nuovo capitolo (il quarto) della saga di "Toy Story" ed è anche interprete di "Greyhound", film sulla II Guerra Mondiale, e di un'altra pellicola dedicata a Mr. Rogers, il pastore americano star della televisione statunitense degli anni Sessanta. Tom Hanks ha già interpretato Walt Disney nel film "Saving Mr. Banks".