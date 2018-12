Quali sono state le star più buone del 2018? Durante gli ultimi 12 mesi sono stati tanti i vip che hanno deciso di devolvere ingenti parti del loro patrimonio in beneficenza. Le star hanno così voluto aiutare persone meno fortunate di loro lanciando un messaggio forte e chiaro: aiutare il prossimo è importante soprattutto quando si è persone affermate e di successo.

Ecco allora la classifica delle star più buone del 2018.



1. Portia De Rossi

L’attrice, moglie di Ellen DeGeneres, ha donato 10 milioni di dollari per creare il Ellen DeGeneres Wildlife Fund, un fondo istituito per salvaguardare le razze degli animali in via di estinzione.



2. Harry Styles

L’ex membro degli One Direction è solito raccogliere dei fondi durante i propri concerti. Nell’ultimo tour ha raccolto 1,2 milioni di dollari che ha redistribuito a 62 diversi enti benefici.



3. Oprah Winfrey

La presentatrice e attrice statunitense ha donato il 10% dei proventi raccolti dalle vendite di una sua linea di pizze surgelate per combattere la fame nel mondo. Secondo alcune fonti nella sua vita la donna ha donato in beneficenza più di 400 milioni di dollari.



4. Taylor Swift

Per aiutare una sua fan che aveva la madre in coma Taylor Swift le ha regalato 15mila dollari. La cantante non è nuova a queste iniziative: in passato ha regalato 100mila dollari alla Nashville Simphony Orchestra.



5. Meghan Markle

La moglie del principe Harry si è prodigata per creare il “Togheter: Our Community Cookbook”, un libro di ricette dove sono raccolte le storie e i piatti preferiti delle 72 vittime dell’incendio della Greenfell Tower.



6. George Clooney

L’attore ha messo all’asta la sua Harley-Davidson donando i 24mila euro della vendita alla Home for Troops, associazione che si occupa di senzatetto e invalidi.



7. Anna Tatangelo

Anche i “nostri” vip hanno un cuore d’oro. La Tatangelo ad esempio ha donato 50mila euro, il premio vinto a Celebrity Masterchef, all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.



8. Fedez e Chiara Ferragni

La coppia più social d’Italia ha raccolto dei fondi per aiutare una ragazza di Torino affetta da una malattia molto rara. I Ferragnez, in occasione del loro matrimonio, avevano chiesto di donare soldi in beneficenza per questa nobile causa invece di ricevere regali.