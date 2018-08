Tina Turner, da 32 anni la sua stella "brilla" sulla Walk of Fame.

Era il 28 agosto 1986 quando la stella di Tina Turner fu posta sulla Walk of Fame.

Tina ha iniziato la propria carriera musicale con il marito Ike Turner. Sono seguiti numerosi successi tra cui "River Deep, Mountain High" e nel 1971 "Proud Mary". Con la pubblicazione della sua autobiografia, "I, Tina", sono poi arrivate le accuse di abuso coniugale contro Ike Turner dopo la loro separazione del 1976. Da quel momento Tina Turner ha ricostruito la propria carriera, lanciando una serie di successi dietro l'altro a partire dal 1983 con "Let's Stay Together" e con l'uscita, nel 1984, del suo album "Private Dancer".

Tina è stata definita la più famosa artista rock femminile ed è stata nominata "una delle più grandi cantanti di tutti i tempi" da Rolling Stone. I suoi dischi hanno venduto quasi 200 milioni di copie in tutto il mondo ed ha venduto più biglietti per un concerto di qualsiasi altro musicista solista della storia.