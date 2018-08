Sharon Stone nel cast della nuova serie tv diretta da Paolo Sorrentino

Il cast della nuova serie tv di Paolo Sorrentino si arricchisce di una pedina importante: anche Sharon Stone infatti prenderà parte a “The New Pope”, il sequel di “The Young Pope”. Il regista italiano premio Oscar ha ormai conquistato tutto il mondo e in molti sono onorati di far parte dei suoi film e serie tv.

È la prima volta che Sharon Stone lavora con Sorrentino e la diva torna ad essere diretta da un regista italiano dopo aver lavorato con Pupi Avati nel film “Un ragazzo d’oro”. “The New Pope” è una serie tv prodotta da Lorenzo Mieli e Marco Gianani per Wildside, co-prodotta da Mediapro e nuovo capitolo di “The Young Pope”, andata in onda nel 2016.

Sharon Stone si va ad aggiungere ad un cast già molto nutrito: oltre alle conferme di Jude Law e Silvio Orlando, alla corte di Paolo Sorrentino ci sarà anche John Malkovich.