Vincent Cassel: «Mi sposo con Tina» e su Monica Bellucci: «Non c’è nessuna guerra»

Vincent Cassel ha deciso che convolerà a nozze con la sua Tina Kunakey, di 30 anni più giovane. Lui 51 anni, lei 21, una notevole differenza di età che non ha però impedito sbocciasse un amore sincero e importante.

Dopo essere stato sposato con Monica Bellucci per 14 anni ed avere avuto 2 figli dall’attrice italiana, Cassel ha spiegato in un’intervista: "Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò single. Ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato".

L’attore francese ha definito la sua Tina "Intelligente, indipendente, una con due palle così" e che ha avuto più di qualche problema quando ha scoperto, solo il giorno dopo averla incontrata, quanti anni avesse: "Il giorno dopo averla conosciuta, quando ho scoperto quanti anni aveva e che suo padre era nel panico perché non era tornata a casa in orario, le ho detto: “fammi incontrare tuo papà a pranzo”. E subito dopo ho pensato: “ma che mi è venuto in mente? L’ho appena incontrata”. Non sapevo perché lo stessi facendo, anzi ero convinto che non fosse una buona idea, ma lo stavo facendo lo stesso".

Dal canto suo la bellissima modella francese con madre siciliana e padre marocchino ha definito il suo Vincent un vero "gentleman, pieno di attenzioni nei miei confronti, una persona molto intelligente, con un grande talento, sexy, interessante, divertente".

Cassel ha anche parlato della sua ex moglie Monica Bellucci, chiarendo subito le cose con la stampa: "Non c’è nessuna guerra" ha detto, spiegando che il rapporto tra i due è di reciproco affetto: "Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo".