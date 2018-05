Mondiali di Calcio 2018: l’inno ufficiale sarà cantato da Will Smith

Nonostante ci siano diverse canzoni associate ai Mondiali di calcio, tantissime di queste sono diventate dei veri e propri tormentoni estivi, anche grazie all’esibizione che inaugura l’evento, guardata da miliardi di persone.

Dopo i successi degli anni passati come "Waka Waka" di Shakira e "La Copa de la Vida" di Ricky Martin, rispettivamente canzoni ufficiali per le edizioni 2010 e 1998, quest’anno è il turno di Will Smith.

Secondo la rivista The Hollywood Reporter sarà proprio l’attore americano a cantare l’inno del Campionato mondiale di calcio 2018.

La 21esima edizione, in programma quest'estate in Russia, non vedrà la partecipazione della Nazionale Italiana, grande esclusa della competizione.

Will Smith non sarà solo, ma sarà affiancato da Nicky Jam, artista reggaeton conosciuto per la sua "El Perdon", e Era Istrefi, cantante kosovara in rappresentanza del mondo balcanico.

Sempre secondo le fonti, il brano sarà prodotto da Diplo, disc jockey statunitense che vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di Bruno Mars, Madonna, Sia e Beyoncé.