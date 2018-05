Sting, che affare! Vende la sua casa di New York a 50 milioni di dollari, l’aveva acquistata a 27

Sembra proprio che Sting, oltre che cantante di fama mondiale, sia un grande immobiliarista. Il musicista infatti, insieme alla moglie Trudie Styler, ha venduto il suo duplex di New York a 50 milioni di dollari. Un grande affare visto che solo nel 2008 l’aveva acquistato a 27 milioni.

Due piani, terrazza di 130 metri riscaldata con vista mozzafiato su Central Park, camera da letto con scorcio sulla skyline di Manhattan, altre due camere da letto per gli ospiti, sauna e bagno turco, cantina, palestra, biblioteca, sala proiezioni, l’appartamento di Central Park West numero 15 è stato la dimora dei coniugi Sting e dei loro quattro figli per 10 anni circa e nello stesso palazzo abitano personaggi del calibro di Robert De Niro e Denzel Washington. Nel 1999 poi il cantante e la moglie hanno acquistato “Il Palagio”, una tenuta del XVI secolo a Figline Valdarno, non lontano da Firenze e si sono letteralmente innamorati della Toscana e dell’Italia. Sting è diventato anche produttore di vino, olio e miele e così il duplex di New York è stato messo in vendita a 56 milioni di dollari. L’attico, data la sua posizione unica, è stato visto da alcune persone e qualche fortunato ha concluso l’acquisto per 50 milioni di dollari.

Sembra che comunque Sting e consorte non vogliano abbandonare completamente New York. I due infatti, con i soldi della vendita del duplex, pare vogliano acquistare una delle nuove case di lusso in costruzione a Central Park South 220 che saranno disponibili dal 2019.