Ma.. quel cammello ha fatto il botox! L'incredibile storia di un concorso di bellezza

Cammelli col botox! Incredibile? Niente affatto. E' quel che è accaduto in Arabia Saudita, a Riad, al celebre concorso di bellezza per cammelli King Abdulaziz Camel Festival. In Europa l'infatuazione per il cammello e la sua bellezza può sembrare singolare, ma nei paesi in cui questo animale è diffuso le gare di bellezza sono molto frequenti e assai apprezzate.

Il concorso di Riad è poi il più famoso al mondo nel suo genere. Il premio in palio? Da far perdere la testa: 57 milioni di dollari. Eco perché alcuni partecipanti (umani) hanno pensato di giocare slealmente, e far iniettare qualche punturina di botox sulle labbra dei propri esemplari in gara. Il trucco ha funzionato e le povere bestiole sfoggiavano così eccezionali labbra a canotto, segno di grande bellezza per un cammello (oltre ad altezza, forma e posizione della gobba, armonia delle orecchie). Lo stratagemma è stato però scoperto e i truffatori sono stati immediatamente cacciati dal concorso.

Il King Abdulaziz Camel Festival attira fino a 300mila visitatori e vede in gara ben 30mila cammelli: un vero evento di grandezza epica. Ecco perché lo sdegno è stato enorme. E adesso si chiedono pene severissime per gli allevatori che sottopongono a pratiche di chirurgia estetica i propri cammelli.