“Il profumo del mare” al Monaco Yacht Show

Riflettori accesi sul mondo del lusso e dello yachting dal 26 al 29 settembre per la 28°edizione del MONACO YACHT SHOW, che si svolge sotto l’alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II nel Port Hercule di Monaco.

La splendida cornice monegasca è il perfetto scenario per la manifestazione simbolo del lusso. Un appuntamento in cui sono attesi i principali attori dello yacht internazionale, yacht designer, i più rinomati costruttori, aziende del settore ed ovviamente clientela di alta gamma.

I numeri sono da capogiro: 125 i superycht presenti -per la gran parte ‘pezzi unici’, imbarcazioni da 25 a 100 metri, 45 lanci annunciati in anteprima mondiale, oltre 600 tra le principali società di yachting presenti ed un afflusso di pubblico che nel 2017 ha raggiunto le 36400 unità.

La presenza dell’azienda manifatturiera toscana, per il secondo anno consecutivo al Monaco Yacht Show testimonia l’assoluta sintonia dei prodotti di Acqua dell’Elba con la vita a bordo dei grandi yacht, i cui Armatori desiderano coccolare gli ospiti con manufatti artigianali, preziosi ed eleganti.

Acqua dell’Elba rappresenta oggi, la Bottega Artigiana Italiana del terzo millennio, alla ricerca continua di nuove idee nel solco della tradizione; riflettendo l’ambiente insulare del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, con l’incanto del paesaggio, l’arte, la cultura e i modi di vivere semplici a contatto con la natura.

Il mondo dello yachting che si ritrova al Monaco Yacht Show, la più importante manifestazione internazionale del settore, ha già apprezzato il prodotto di Acqua dell’Elba oggi a bordo di molte grandi imbarcazioni ad uso privato e in charter, così come i profumatori d’ambiente che arredano gli stand di molti blasonati cantieri, italiani ed esteri. Acqua dell’Elba farà presenza a numerosi eventi, che si svolgeranno durante il MYS, portando una nota di profumo e di colore per allietare il pubblico della manifestazione.

Acqua dell’Elba, è l’autentica interprete delle sensazioni e delle evocazioni del mare, restituite ai suoi clienti tramite 6 linee di parfum; a questi si aggiungono prodotti corpo, accessori, prodotti per la profumazione d’ambiente e la Linea Yachting appositamente creata e dedicata al settore per mettere a bordo “il profumo del mare”.

Lo stand di Acqua dell’Elba è ubicato in Darsena Sud – QS84.