2018: ecco le attrattive che aprono quest'anno

Il 2018 porta con sé nuove attrazioni turistiche da non perdere. Inaugurazioni di musei o iniziative davvero originali, ecco (secondo le segnalazioni della celebre guida Lonely Planet cosa visitare nei dodici mesi che ci aspettano.

L’atelier des Lumières, Parigi

E' lo spazio parigino ricavato da un'antica fonderia nell'XI arrondissement e proporrà esposizioni immersive e monumentali, grazie ai suoi 120 video-proiettori e a una sofisticata tecnologia multimediale. Su una superficie di oltre tremila metri quadrati si eleveranno pareti alte fino a dieci metri, che ospiteranno le proiezioni. Grande inaugurazione ad aprile, con una mostra dedicata a Gustav Klimt ed Egon Schiele.

Dive The Titanic

E' la possibilità, per un numero limitato di esploratori, di visitare sul fondale dell'Oceano Atlantico i resti del celebre transatlantico Titanic, naufragato durante il suo viaggio inaugurale nel 1912. Nel luglio 2018 sono previste le immersioni a Newfoundland, Canada. Si scenderà a quattromila metri di profondità, guidati da un team di esperti, per ammirare l'imponente relitto della nave e la sua maestosa scala d'onore.

Vessel Gallery, New York

Una struttura avveniristica che sarà inaugurata nell'autunno 2018 a New York, nella zona di Hudson Yards, soggetta a recupero edilizio. Posta al centro dei giardini pubblici, sarà composta da 154 piani di scale che si intersecano, per 45 metri di altezza. I visitatori possono salire fino in cima e ammirare a ogni piano le diverse prospettive sul panorama sottostante.



Science Gallery, Londra

Ospiterà mostre che si interrogano sulle grandi domande della scienza. Ogni esposizione sarà particolarmente coinvolgente per i visitatori, che potranno anche offrire le loro risposte e le loro ipotesi agli interrogativi sollevati.





Ninja Tour, Giappone

Se siete amanti delle imprese dei ninja, il 2018 vi offre la possibilità di prender parte a speciali ninja tour, organizzati nella provincia di Iga, dove si trovano le scuole più famose per formare questi guerrieri imbattibili. A Tokyo sorgerà invece un Ninja Museum e una Ninja Academy, dove i visitatori possono apprendere i primi rudimenti delle tecniche di combattimento.

